Из Одесской области успешно эвакуировали 713 детей – воспитанников 33-х заведений региона — детских домов государственного и семейного типа, интернатов, центров социально-психологической реабилитации детей, учебных и реабилитационных заведений, центров профессионального образования, патронатных и попечительских семей.

Об этом сообщает Одесская областная военная администрация на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в это вынужденное путешествие маленькие жители отправились из-за войны вместе с сопровождающими их взрослыми. Всего более 800 человек.

«Эвакуация проводилась железнодорожным сообщением и с помощью парома, начиная с 3 марта. По пути была обеспечена безопасность и сопровождение, а по прибытию на места – всё необходимое», — говорится в сообщении.

По словам Светланы Фабрикант, заместителя председателя Одесской обладминистрации, «для того, чтобы всё прошло оперативно и без паники, оперативно и чётко объединили усилия государственные структуры, местные власти, бизнесмены, предприниматели и волонтёры…, в дороге всё прошло хорошо, и дети из Одесщины сейчас уже в безопасности».

Подчёркивается, что Министерство социальной политики вместе с Национальной социальной сервисной службой подготовили приём в конечных пунктах и ​​координировали процесс.

Эвакуация была проведена силами Одесской областной военной администрации, Координационного гуманитарного штаба Одесской области, Департамента образования и науки, Службы по делам детей Департамента социальной и семейной политики Одесской областной администрации.

Представители бизнеса обеспечили транспорт для перевозки детей от места жительства до вокзала и паромной переправы.

«Первая группа эвакуированных уже прибыла в конечный пункт в Румынии. Детей, направлявшихся в Польшу, на время «стыка» рейсов в Ковеле встретили, накормили и разместили в учебных заведениях города. Позже автобусами они отправились к границе Украины и дальше – в Польшу», — резюмируется в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в Одессе продолжается закупка необходимого медицинского оборудования и медикаментов для больниц города.

Фото: ООВА

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