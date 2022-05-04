MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Поляки прислали в Одессу гуманитарную помощь для переселенцев

Поляки прислали в Одессу гуманитарную помощь для переселенцев

69097-Cropped.jpg

В Одессу прибыл очередной гуманитарный конвой из Кракова. 

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета.

Доставка помощи в виде продуктов питания организована советником Краковского муниципалитета, — отмечается в информации.

«В акции приняли участие многие частные лица и учреждения, а также жители Кракова. Все продукты уже отправлены в центры помощи переселенцам. Одесса выражает огромную благодарность Польше за помощь!», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, одесская мэрия и одесситы продолжают помогать Николаеву. Предприниматели совместно с Управлением торговли Одесского городского совета передали ещё 10 тонн воды оставшимся без водоснабжения жителям этого города.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 227

Смотрите также...

scroll to top