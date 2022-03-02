Зеленский Путину: Получить Украину? Это невозможно. Мы на своей родной земле

За первые шесть дней войны России против Украины российская сторона потеряли почти 6 тыс. человек.

Об этом сообщил президент Украины в новом обращении.

«Российские матери теряют детей в совершенно чуждой для них стране. Вдумайтесь в это число: около 6 тысяч погибших россиян. Российские военные. Через шесть дней войны. Это без подсчёта потерь врага за прошлую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить что-нибудь? Получить Украину? Это невозможно. Это не изменить ракетами. Бомбами. Танки. Любыми ударами. Мы на своей родной земле. И за войну против нас будет Международный трибунал – для них», – подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент обратился к украинскому народу.

«Родные мои, придёт время, когда мы сможем выспаться. Но это будет после войны. После победы. В мире, который нам нужен, который мы всегда ценили и который мы никогда не разрушали. Я прошу всех вас беречь своих близких. Беречь своих собратьев. Я восхищаюсь вами! Весь мир восхищён вами. От голливудских звёзд к политикам. Сегодня вы, украинцы, символ несокрушимости. Символ того, что люди в любой стране в любой момент могут стать лучшими людьми на земле!» – отметил он.

Как сообщала Одесса News, по словам Президента США, замысел кремлёвского диктатора быстро захватить Украину и заставить мир закрыть глаза провалился, потому что он наткнулся на мощное сопротивление украинского народа, а также единство Запада, и Путин не представляет, что его ждёт дальше.

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