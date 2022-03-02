Байден: Путин не представляет, что его ждёт

Замысел кремлёвского диктатора быстро захватить Украину и заставить мир закрыть глаза провалился, потому что он наткнулся на мощное сопротивление украинского народа, а также единство Запада, и Путин не представляет, что его ждёт дальше.

С таким заявлением выступил во вторник перед Конгрессом США американский президент Джо Байден в ежегодной речи «О состоянии дел в стране», сообщает Укринформ.

«Шесть дней назад президент России Владимир Путин думал, что подорвёт устои свободного мира, что сможет заставить мир прогнуться под его угрожающий замысел, но он сильно просчитался. Он думал, что захватит Украину, а мир с этим согласится, однако встретил такую мощь, которой никогда не ожидал – он встретил украинский народ», — подчеркнул президент США в начале своей речи.

Байден в зале Конгресса лично приветствовал Посла Украины в США Оксану Маркарову, которая была приглашена как почётная гостья на трибуну с Первой леди. Президент выразил ей благодарность, а также поддержку всем храбрым украинцам.

«Мы, Соединённые Штаты Америки, стоим вместе с народом Украины», — подчеркнул Байден.

По его словам, когда диктаторы, такие как Путин, не несут ответственности за агрессию, они создают ещё больше хаоса в мире и продвигаются дальше, угрожая, в том числе интересам безопасности Америки. Именно для ответа на подобную агрессию был создан альянс НАТО.

«Последняя атака Путина на Украину была умышленной и никоим образом неспровоцированной. Он отверг неоднократные усилия дипломатии. Он думал, что Запад и НАТО не ответят. И он думал, что сможет разделить нас изнутри – в этом зале (Конгрессе, – ред.), в нашей стране, он думал, что тоже разделит нас с Европой, но Путин просчитался. Мы едины и останемся едины», – заявил президент США.

Сейчас свободный мир привлекает Путина к ответственности, больно давит на российскую экономику и поддерживает украинцев, продолжил он. Помимо невиданных санкций, российские банки отключаются от международной финансовой системы, Центробанк лишён возможности защищать курс рубля, заморожены многомиллиардные фонды РФ для ведения войны. Да, рубль уже потерял 30% своей стоимости, фондовый рынок России — 40%, российская экономика сворачивается, и только Путин несёт за это ответственность.

«Мы ослабляем военных России, а также технические возможности. Сегодня мы видим, что российские олигархи не хотят больше поддерживать этот режим», – отметил Байден.

Президент США также объявил, что Америка закрывает своё воздушное пространство для всех российских авиарейсов.

«Он не представляет, что его ждёт», — подчеркнул глава Белого дома.

Байден также обратил внимание, что США вместе с союзниками обеспечивают военную, экономическую, гуманитарную и другую поддержку Украине.

«Мы будем поддерживать украинцев, которые продолжают защищать свою страну», — подчеркнул президент.

«И даже если он (Путин, — ред.) будет иметь определённый успех на поле боя, он заплатит стратегическую цену», — заметил Байден.

По его словам, когда эти события войдут в историю, там будет сказано, что Путин ослабил Россию, а Свободный мир стал сильнее.



Кстати. Во вторник утром президент США Джо Байден пообщался по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив украинского лидера в полной поддержке со стороны США и других стран Запада.

Как сообщала Одесса News, Украина призвала западных партнёров содействовать закрытию неба над нашей страной, чтобы остановить полномасштабную агрессию Российской Федерации.

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