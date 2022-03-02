Cо 2 марта Одесская область — безалкогольный регион

Выполняя Закон Украины «О правовом режиме военного положения», совместно с Командующим войсками оперативного командования «Юг» начальник Одесской областной военной администрации Сергей Гриневецкий подписал приказ о запрете торговли алкоголем.

Запрещена также продажа сильнодействующих химических и ядовитых веществ и производимых на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешённых к применению и включённых в государственный реестр лекарственных и дезинфекционных средств).

Приказ действует с 00.00 часов 2 марта 2022 года.

«Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Ситуация контролируется. Сохраняйте спокойствие! Держимся! Слава Героям Украины!» – сказал Сергей Гриневецкий.

Отмечается, что запрет действует до завершения военного положения.

Как передаёт корреспондент Одесса News из Ивано-Франковска, здесь спиртным в магазинах не торгуют с 27 февраля.

Наше издание информировало, что Коммунальное предприятие «Сервисный центр» в связи с введением комендантского часа изменило режим работы бюветов.

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