Одесская прокуратура передала в суд дело о незаконной переправке призывников

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 4-х участников транснациональной организованной группы по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что гражданин Молдовы, находясь на территории непризнанного Приднестровья, наладил схему незаконной переправки военнообязанных граждан через госграницу.

«За вознаграждение в 3-4 тыс долл. США четверо его сообщников доставляли желающих покинуть страну мужчин до границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой на автомобиле и проводили вне пунктов пропуска через с. Новое Раздельнянского района», — говорится в сообщении.

Так, военнообязанных сопровождали в заранее подготовленное место – к забору на территории одного из домовладений в селе, через который оборудован проход непосредственно к пограничной полосе, где их ожидали для переправки в Молдову. Фрагмент сетки забора подельники покрывали плотной тканью и оборудовали специальную деревянную конструкцию, по которой призывники переходили через разделяющий пограничный ров.

Дельцов разоблачили и задержали при попытке переправить через государственную границу трёх мужчин в возрасте от 33 до 42 лет.

Материалы в отношении организатора группы – гражданина Республики Молдова выделены в отдельное производство и решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Как сообщала Одесса News, одесские полицейские в сентябре 2022 года задержали организаторов «трансфера» мужчин призывного возраста в Молдову.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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