Как выглядит «денацифицированное» кладбище в Одессе

Воронка от снаряда, разбитые надгробные плиты, выжженные кресты, повреждённые ограждения – таково сейчас это одесское кладбище.

Масштабы разрушений после того, как на Таировское кладбище 23 апреля попала российская ракета, видел фотокорреспондент Укринформа.

Этот некрополь – третий по площади в Украине (137 гектаров).

Как сообщала Одесса News, ракетный удар вражеских войск разрушил здесь более 1000 квадратных метров территории. Часть могил сровнял с землёй полностью, другие – повредил.

Фото: Юлий Зозуля/Укринформ

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