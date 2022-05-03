Спасатели показали последствия ракетного обстрела Одессы 2 мая

Вечером 2 мая в результате ракетного удара по двухэтажному жилому зданию в Одессе произошло обрушение его конструкций и пожар.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

В момент удара в здании было пять человек, погиб мальчик 2008 года рождения, тяжёлые ранения получила девочка 2004 года рождения, говорится в сообщении, еще трём людям оказывали помощь психологи.

По информации украинского бизнесмена, совладельца портовой компании ТИС Андрея Ставницера, погибший мальчик и раненая девочка – брат и сестра.

«Дети платят жизнями за безумие одного недоимператора и трусость его придворных. От этой несправедливости хочется выть и крушить всё на своем пути. Может, именно этого они добиваются – превратить нас в обезумевших от горя монстров? Не дождётесь, мы будем мстить спокойно и умно. Потому что мы – не вы», – написал он.

Погибший ребёнок, как рассказала глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, учился в одной из школ Киевского района.

«Он из подвала подключался к урокам, очень переживал, если не успевал сделать задания, – передала она слова соседки пострадавших в результате обстрела. – Я слушаю. То, что осталось снаружи, слушает. Понимает, воспринимает. Был ребёнок. Ученик нашей школы Киевского района. Из подвала выходил на уроки… XXI век, сволочи, наши дети учатся в подвалах. А потом «высокоточная ракета» прилетела в его дом. Потому что на свете живут мрази. И они нас «денацифицируют».

По сообщению Одесской епархии УПЦ, «в результате ракетного удара рф в жилой дом пострадали строения одного из монастырей Одесской епархии УПЦ — выбиты окна, осколками повреждены стены. Из братии монастыря никто не пострадал».

К ликвидации пожара были привлечены 12 спецмашин и 59 спасателей.

Фото% ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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