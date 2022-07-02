Зеленский: Удары по Сергеевке — не ошибки, а сознательный российский террор

Российские оккупанты сознательно нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре посёлка Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом в видеообращении по итогам 1 июля заявил Президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован в YouTube Офиса Президента.

«В Одесской области идёт разбор завалов после российского ракетного удара по Сергеевке. Три ракеты по обычному жилому дому, по девятиэтажке, в которой никто не прятал никакого оружия, никакой военной техники, никаких боеприпасов, как всегда рассказывают о таких ударах российские пропагандисты и должностные лица. Это был простой дом, около 160 человек. В нём проживали простые люди, гражданские», – сказал он.

Президент отметил, что ракетами оккупанты также разрушили базу отдыха – «абсолютно типичный объект для приморской территории».

«Я подчёркиваю: это сознательный, целенаправленный российский террор, а не какие-то там ошибки или случайное попадание ракет. Убиты четыре человека из одной семьи… Убит мальчик, 12 лет, звали Дмитрий… К настоящему времени всего в списке погибших – 21 человек, около 40 – ранены. Цифры менялись и меняются весь день, к сожалению, количество погибших растёт», – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что одновременно с обстрелом Сергеевки россияне запустили ракеты и по Затоке Одесской области, и по Николаеву – «сразу 12 ракет по разным объектам в городе».

Как сообщала Одесса News, в Одесской области 2 июля объявлено днём траура.

Видео: ОПУ

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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