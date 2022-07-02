В Евросоюзе ракетные удары по Одесской области считают военным преступлением РФ

ЕС осудил ракетные удары 1 июля по Одесской области и считает их очередным военным преступлением Российской Федерации.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Эти нападения на мирных жителей должны прекратиться немедленно. Лица, ответственные за действия, являющиеся военными преступлениями, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом», – заявил Боррель.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолётами стратегической авиации по Одесчине. Одна из них попала в многоэтажный дом. Другая ракета прилетела на базу отдыха в Сергеевке Белгород-Днестровского района. В результате обстрелов погиб 21 человек.

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