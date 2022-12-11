Прокуратурой начато расследование по факту обстрела инфраструктуры Одесской области

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает пресс-служба областного ведомства, установлено, что ночью 10 декабря вооружённые силы России, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, обстреляли дронами-камикадзе Shahed -136 два объекта энергетической инфраструктуры Одесской области.

«В результате российской атаки более полумиллиона потребителей электроэнергии в Одесской области остались без света и тепла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают прокуроры, следователи и эксперты, фиксирующие очередное преступление России.

Как сообщала Одесса News, подразделения воздушного командования «Юг» 10 декабря сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями. Два дрона были сбиты над морем.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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