Три иранских дрона-камикадзе сбиты над Одесской областью

Украинские защитники сбили три иранских беспилотника-камикадзе, пытавшихся атаковать Одесскую область.

Об этом сообщает в Fasebook Оперативное командование «Юг».

«По Одесчине враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все три дрона-агрессора уничтожены силами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, запуски Россией по Одессе дронов-камикадзе не повлияли на отправку судов с украинской агропродукцией из морского порта.

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