Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщила 26 сентября его пресс-служба.

Отмечается, что участники заседания заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте. Кроме того, были приняты решения по активным действиям сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

«Было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами. Президент отметил важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым сил, которые активно продвигаются вперёд», – говорится в сообщении.

Также участники отдельно остановились на вопросе применения РФ новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам.

В заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук, глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Как сообщала Одесса News, Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

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