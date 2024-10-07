Спецназовцы ведут бои с оккупантами в Чёрном море

Спецназовцы Госпогранслужбы совместно с подразделениями Главного управления разведки Минобороны Украины ведут бои с оккупантами в Чёрном море.

«Титаническими усилиями отражена и взята под контроль часть газодобывающих платформ», — сообщает Госпогранслужба.

По информации пограничников, «эти стальные великаны выполняют роль наших морских крепостей. Их удержание даёт нам возможность контролировать значительную часть акватории и планировать продвижение дальше».

Как отмечают спецназовцы. газодобывающие платформы и остров Змеиный, в частности, формируют эшелонированную оборону материковой Украины.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года подразделения Главного управления разведки Минобороны провели спецоперацию, в результате которой вернули под контроль Украины так называемые «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Чёрном море.

Видео: ГУР МО

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