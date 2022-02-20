НАТО выводит персонал своего украинского офиса из Киева

Руководство НАТО решило перевести персонал своего украинского представительства во Львов и Брюссель.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-службу НАТО.

«НАТО и страны-союзники очень внимательно следят за ситуацией вокруг Украины и оценивают её и продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала является первоочередной, поэтому персонал переведён во Львов и Брюссель», – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что офисы НАТО в Украине продолжают работать.

Как сообщала Одесса News, о решении перевести посольства из Киева во Львов заявили Великобритания, Канада, Австралия и США а также из Днепра консульство Германии в связи с опасениями нового вторжения российских войск в Украину.

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