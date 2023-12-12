Атака на «Киевстар»: когда будет интернет

Масштабный технический сбой в сети «Киевстар» произошёл утром 12 декабря из-за хакерской атаки.

В компании сообщили, что её специалисты уже работают над устранением проблемы.

Как отметили в Минцифре, абоненты «Киевстара» не могут перейти на других операторов через национальный роуминг, потому что «сеть «Киевстара» не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов по причине общего технического сбоя», сообщило hromadske.

Гендиректор «Киевстара» Александр Комаров заявил, что частично разрушена IT-инфраструктура, время восстановления сети пока неизвестно.

Служба безопасности Украины завела уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар» 12 декабря.

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