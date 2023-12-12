Президент Украины встретился с руководителями оборонных компаний США

11 декабря в ходе визита в Соединённые Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с руководителями американских оборонных компаний.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что на встрече, состоявшейся в Украинском доме в Вашингтоне, присутствовали президент BAE Systems Том Арсено, председатель и исполнительный директор Day&Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, исполнительный директор Sierra Nevada Фатих Озмен, вице-президент Northrop Grumman Стивен О’Брай, вице-президент RTX Джефф Шокли, вице-президент Lockheed Martin Рэймонд Писелли, вице-президент General Dynamics Марк Руале, исполнительный директор D&M Holding Дэниел Пауэрс, вице-президент AeroVironment Чарльз Дин.

Владимир Зеленский высоко оценил участие этих компаний в украино-американской конференции оборонных индустрий на прошлой неделе. Глава государства поблагодарил всех работников американских оборонных компаний, которые производят оружие, которое спасает украинцев и помогает нашей армии защищать страну.

«Хочу поблагодарить всех вас, а также ваших партнёров. Кроме того, хочу сказать кое-что важное вашим работникам: вы очень многое сделали для Украины. Без таких людей, как вы, мы не смогли бы справиться и защитить нашу землю», – сказал Президент.

Владимир Зеленский рассказал об идее создать оборонительный хаб в Европе, который будет размещаться на территории Украины, поскольку у нашей страны сегодня много практического опыта, приобретённого в войне. По его словам, для реализации этой идеи наше государство готово очень быстро принимать все необходимые решения, упрощать бюрократические процедуры, а также делать заказы.

«Мы готовы решать быстро, и уже начали это делать, потому что у нас нет другого пути менять систему, потому что у нас война», – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова и будет производить большее количество боеприпасов и военной техники, однако ей нужна поддержка таких мощных компаний. В частности, речь идёт о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем.

Он также рассказал, что Украина хочет пригласить американских партнёров войти в долю украинских оборонных компаний, что будет в интересах всех сторон.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность креативного и инновационного подхода в оборонной индустрии, примером чего являются проекты в пределах FrankenSAM, позволяющие интегрировать современные западные и старые советские технологические решения для достижения быстрого результата в защите украинских городов и жизней наших граждан.

Как информировала Одесса News, 11 декабря в Вашингтоне Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.

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