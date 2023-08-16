ВСУ освободили село Урожайное Донецкой области

Вооружённые силы Украины освободили село Урожайное Донецкой области.

Об этом 16 августа сообщила в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются», – написала она.

О деоккупации Урожайного сообщил и Генштаб ВСУ.

«Во время ведения наступательных действий подразделения Силы обороны Украины овладели населённым пунктом Урожайное, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы!, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 14-15 августа посетил места расположения бригад, которые ведут наступление в Донецкой и Запорожской областях.

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