Прокуратура начала расследование новой вражеской дроновой атаки Одесской области

Измаильская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны после совершения массированного дронового удара по населённым пунктам Одесской области в течение ночи 4 сентября.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

По данным следствия, вооружённые силы России атаковали объекты гражданской промышленной инфраструктуры юга региона, предварительно, ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed.

«В результате атаки повреждениям и разрушениям подверглись административные здания, складские и производственные помещения, сельхозтехника. На месте прокуроры во взаимодействии со следователями документируют последствия вооружённой агрессии РФ», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, российские террористы в ночь на 4 сентября в течение 3,5 часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. 17 дронов сбили наши силы ПВО.

Фото: прокуратура Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy