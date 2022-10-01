Одесскую область на рассвете враги подвергли ракетным ударам

Двумя ракетами, предположительно «Искандер», утром 1 октября Одесская область подверглась атаке.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что ракеты попали в объект промышленной инфраструктуры.

«Повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что человеческих жертв нет.

Как сообщала Одесса News, по данным ОК «Юг», по состоянию на 1 октября Россия держит в Чёрном море группировки из 16 кораблей, которые маневрируют в штормовых условиях вдоль крымского побережья, из них три корабля с 24-мя ракетами «Калибр».

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