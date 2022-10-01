В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Козовякин, светлая память

Житель Одесской области, уроженец села Новосёловка (Бециловский старостинский округ) сержант Козовякин Владимир Владимирович погиб на русско-украинской войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Раздельнянской городской территориальной громады.

Владимир мужественно защищал свою Родину, погиб в селе Белогорка Херсонской области.

26 сентября жители громады провели Владимира в последний путь.

Похоронили 46-летнего бойца с почестями на местном кладбище.

Как сообщала Одеса News, в сентябре 2022 года житель Одесской области из села Дивизия Андрей Волков погиб на русско-украинской войне.

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Фото и видео: Раздельнянская городская территориальная громада/Facebook

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