В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Волков, светлая ему память

Житель Одесской области из села Дивизия Андрей Волков погиб на русско-украинской войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского районного совета.

Андрей погиб в Донецкой области, в боях за Украину. Ему было всего 34 года.

Андрей Волков мобилизовался ещё с первых дней начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По сообщению Белгород-Днестровского райсовета, информации о прибытии тела Андрея Волкова на родину и похоронах пока нет.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года житель села Сычавка Одесской области Прокопьев Юрий Валерьевич погиб на русско-украинской войне.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото и видео: Белгород-Днестровский райсовет/Facebook

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