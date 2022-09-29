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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Прокопьев, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Прокопьев, светлая ему память

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Житель села Сычавка Одесской области Прокопьев Юрий Валерьевич погиб на русско-украинской войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Южненского горсовета в Facebook.

Валерий погиб 24 сентября во время выполнения боевого задания в Николаевской области. 

Как сообщала Одесса News, под Донецком во время выполнения сложной боевой задачи 19 сентября погиб капитан 30-й отдельной механизированной бригады, командир второй механизированной роты первого механизированного батальона, уроженец Рени Одесской области Анатолий Семененко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото и видео: Южненский горсовет/Facebook

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