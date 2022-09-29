В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Прокопьев, светлая ему память

Житель села Сычавка Одесской области Прокопьев Юрий Валерьевич погиб на русско-украинской войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Южненского горсовета в Facebook.

Валерий погиб 24 сентября во время выполнения боевого задания в Николаевской области.

Как сообщала Одесса News, под Донецком во время выполнения сложной боевой задачи 19 сентября погиб капитан 30-й отдельной механизированной бригады, командир второй механизированной роты первого механизированного батальона, уроженец Рени Одесской области Анатолий Семененко.

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Фото и видео: Южненский горсовет/Facebook

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