В бою за Украину погиб житель Рени Анатолий Семененко, светлая ему память

Под Донецком во время выполнения сложной боевой задачи 19 сентября погиб капитан 30-й отдельной механизированной бригады, командир второй механизированной роты первого механизированного батальона Анатолий Семененко.

Об этом сообщает Ренийская городская территориальная громада.

Отмечается, что уроженец Ренийской громады Анатолий Семененко с начала войны воевал в горячих точках и за свои подвиги неоднократно был отмечен наградами: орденом «Богдана Хмельницкого» ІІІ степени, орденом «За мужество» ІІІ степени, «Казацким крестом» ІІ степени, Знаком отличия СНБО, Нагрудным знаком Почёта «За образцовую службу» и наградами за участие в Миротворческих миссиях.

У Анатолия много грамот и медалей по футболу, ведь он с детства профессионально занимался футболом, в составе сборной бригады как ветеран АТО.

Анатолий Семененко это человек с большой буквы, сообщает Ренийская городская территориальная община.

У погибшего защитника осталась жена и два сына.

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Фото: Ренийская тергромада/Facebook

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