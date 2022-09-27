В бою за Украину погиб одессит Константин Хакимов, светлая ему память

В боях на территории Херсонской области погиб участник одесского «Автомайдана» Константин Хакимов.

Об этом сообщает в Facebook одесский «Автомайдан».

Отмечается, что Константин добровольно пошёл в ряды ВСУ в первые дни войны.

По информации одесской ячейки «Автомайдана», Константин Хакимов сражался в рядах Одесской 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

По словам матери героя, он погиб в бою на территории, находящейся сейчас под контролем врага. Там его и похоронили местные жители.

Товарищи погибшего рассказывают, что он был очень добрым и порядочным человеком с огромным сердцем. «Находясь в окопах, он был ещё и волонтёром – финансировал закупки амуниции и техники для других бойцов, помогал нам помогать украинцам, которые потеряли всё из-за этой проклятой войны», – рассказали в “Автомайдане”.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в Измаиле в последний путь провели защитника Украины Михаила Диденко.

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Фото и видео: ВО «Автомайдан» Одесская ячейка/Facebook

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