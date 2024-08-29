Одесская область — регион Украины, где чаще всего незаконно пересекают границу

В Одесской области за первые шесть месяцев 2024 года в суд передали шесть обвинительных актов по преступным группировкам, которые организовывали незаконное пересечение границы, это самый высокий показатель в Украине.

Об этом в комментарии LIGA.net 29 августа заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Ситуация с нелегальным пересечением границы народным депутатом Артёмом Дмитруком подсветила, по словам Костина, острую проблему: Государственной пограничной службе не хватает ресурсов, чтобы полностью закрыть границу.

«Большое количество пограничников постоянно воюет в силах обороны. Им нужно помочь и с техническим оснащением границы между контрольно-пропускными пунктами, и с физической защитой границы. На это нужны деньги и время. Я считаю, что им нужно это выделить и начать это с наиболее рискованных участков», – сказал Костин.

Одесская область, по его словам, – один из таких «рискованных» регионов.

Одесса News информировала, что 24 августа одесский нардеп Дмитрук незаконно покинул пределы границы, свободно пересёк границу с Молдовой и вылетел в Италию. 25 августа ему сообщили о подозрении в рамках расследования нападений на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве. ГБР открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом.

В Генпрокуратуре надеются, что Дмитрук приедет в ГБР 29 и 30 августа, как того требуют правоохранители.

В Раде сообщили, что у Дмитрука не было загранкомандировки, парламент его туда не посылал.

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