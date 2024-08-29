Украина объяснила в ООН, зачем начала Курскую операцию

Украина начала вооружённую операцию в Курской области РФ, чтобы снизить угрозу российского наступления на Сумщине.

Об этом 28 августа во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в связи с массированной атакой России по Украине, осуществлённой в понедельник, заявил постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица, пишет Укринформ.

«Украина не могла молча наблюдать за военным развитием России в Курской области и подготовкой к нападению в Сумской области Украины, подобного российскому наступлению на Харьков из Белгородской области в мае», — сказал Кислица.

По его словам, именно “реагируя на эту угрозу, Украина начала оборонительную операцию в определённых зонах Курской области». “Благодаря этим предупредительным мерам была уменьшена срочная опасность оккупации Сум. О растерянности диктатора свидетельствует, что он несколько дней не мог найти в себе силы и смелости предстать перед публикой”, — отметил дипломат.

Кислица подчеркнул, что так называемое «освобождение» Россией десятков городов и сёл Донбасса привело к их полному уничтожению и обезлюдению.

«Украина продолжит бороться против этого современного варварства всюду, в том числе на территории России», — сказал он.

Кислица в Совбезе ООН также объяснил разницу между выбором целей для ударов Украиной и Россией.

Украина внимательно выбирает цели для военных ударов, чтобы не разрушать гражданскую инфраструктуру, Россия же сознательно обстреливает гражданские объекты.

«В этой войне есть чёткое разграничение между сторонами. Россия пытается уничтожить Украину, потому целится в жилые дома, магазины и критическую инфраструктуру. Украина хочет прекратить насилие и ослабить способность России атаковать. Поэтому мы ударяем по легитимным военным объектам, в частности, по местам концентрации российских войск и техники, складам вооружений и топлива, логистическим центрам”, — сказал Кислица.

Он обратил внимание также на диаметрально противоположное отношение к украинским и российским военнопленным. «Российские военнопленные находятся в безопасности в украинском плену и Украина готова быстро их обменять на украинских военнопленных. В отличие от гуманного отношения Украины к российским военнопленным, наши защитники, которых схватила Россия, испытывают жестокость и насилие”, — подчеркнул дипломат.

По мнению Кислицы, Совету Безопасности ООН следует «рассмотреть возмутительную ситуацию с плохим отношением и пытками украинских военнопленных в России».

«Мы также повторяем о неприемлемости исключения Россией военнослужащих Азова из обмена пленными и требуем прекращения этой позорной практики», — отметил он.

Кислица призвал членов Совбеза помочь сбивать российские ракеты.

«Мы призываем вас и всех партнёров рассмотреть принятие двух конкретных решений, чтобы помочь нам раньше остановить российский террор. Во-первых, признать право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, привлечь возможности ПВО партнёров для сбивания ракет и дронов, находящихся рядом с их воздушным пространством”, — сказал Кислица.

Он подчеркнул, что «ни один из этих шагов не эскалационный». «Напротив, они будут сдерживать Россию, уменьшат террор и количество жертв», — отметил дипломат.

Одесса News информировала, что во время массированной российской атаки 26 августа Воздушные силы сбили 102 российских ракеты и 99 дронов из запущенных 127 ракет и 109 БпЛА. Погибли 7 человек и 47 пострадали. В нескольких областях зафиксированы повреждения объектов энергетики. 27 августа РФ снова нанесла удар по Украине. Силы ПВО сбили 5 крылатых ракет Х-101 и 60 ударных беспилотников.

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