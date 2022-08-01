В устье Быстрое на Дунае пошёл на дно лоцманский катер, подорвавшись на мине

Утром 31 июля у входа в устье Быстрое на Дунае затонул лоцманский катер «Орлик».

Об этом сообщает представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«В устье Быстрое в результате столкновения со взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер. Пострадавших нет. Проход устьем Быстрое временно ограничен.

Как сообщала Одесса News, 28 июля при столкновении с миной пострадало судно «Шляховик», принадлежащее Госгидрографии Украины.

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