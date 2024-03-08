Военные-срочники могут вскоре вернуться домой: как это будет происходить

7 марта Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, срок которой истёк во время полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Документ был опубликован на сайте Главы государства.

«Уволить в апреле-мае 2024 года в запас из Вооружённых сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, срок военной службы которых истёк во время действия военного положения, введённого Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года, и военная служба которых продлена сверх установленных сроков», – говорится в Указе.

В этом же документе Зеленский поручил Минобороны, МВД и Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих.

Указ вступает в силу в день опубликования.

Зеленский в обращении 7 марта рассказал о механизме выполнения подписанного им указа. Зпись Офис Президента опубликовал в YouTube.

По его словам, решение касается тех служащих сил обороны, чей срок службы истёк во время полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

«Указ об увольнении в запас срочников – тех, кто был призван на военную службу ещё до начала полномасштабного вторжения. Сейчас по просьбе военного командования нужно несколько недель на подготовительные процедуры – на замену людей с точки зрения оборонных задач, и с апреля срочники будут отправлены в запас», – сказал Глава государства.

Отдельно он отметил тех срочников, кто решил остаться в армии на профессиональной основе.

«Знаю, что часть из них подписали контракт о службе в силах обороны. Я благодарен каждому», – добавил Зеленский.

Для справки. Вопросы демобилизации срочников поднимают с 2022 года. В сентябре на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием демобилизовать по желанию отслуживших один год мобилизованных военнослужащих. Петиция набрала более 25 тыс. подписей, но в ответе на неё Президент заявил, что мобилизованные во время военного положения увольняются со службы на основании ст. 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе», т.е. по возрасту, состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с обвинительным приговором суда или по определённым названным законом уважительным причинам.

В декабре 2023 года бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Генштаб ВСУ обратился в Минобороны с просьбой уволить срочников: «По состоянию на сегодняшний день они уже не нужны. Наша чёткая позиция: чтобы их увольнять, чтобы они шли отдыхали, а дальше, соответственно, действовали в условиях законодательства».

Закон о демобилизации срочников 22 февраля 2024 года внёс в Раду Зеленский.

Одесса News информировала, что в ноябре 2024 года проблемы мобилизации, демобилизации, ротации, срочников были рассмотрены на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, где было поручено Минобороны, Генштабу найти комплексные решения по эти вопросам.

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