Зеленский отправляет Залужного послом Украины в Великобританию

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный может стать послом Украины в Великобритании.

Об этом 7 марта сообщило Министерство иностранных дел Украины.

«7 марта 2024 года Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты отметили, что МИД уже направил британской стороне соответствующий запрос на агреман.

Владимир Зеленский в обращении 7 марта прокомментировал согласование кандидатуры Валерия Залужного в качестве Посла Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Запись Офис президента опубликовал в YouTube.

По словам Зеленского, возможное назначение соответствует пожеланию бывшего Главкома.

«Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Великобританией должно только укрепляться», – сказал глава государства.

Одесса News информировала, что 8 февраля 2024 года опубликованы указы №59/2024 и №60/2024 о смене Главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины. Первым указом Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего. Вторым – назначил на его место командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

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