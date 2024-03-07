Оружие Победы: в ВС ВСУ успешно используется вертолёт-амфибия Sea King

Sea King – это проверенный и надёжный вертолёт, который помогает украинцам во многих сферах: от разведки над Чёрным морем до транспортировки солдат.

Это многоцелевой вертолёт-амфибия Sea King Mk41.

Конструкция вертолёта позволяет осуществлять посадку и взлёт с водной поверхности. Экипаж — 3-4 человека. Пассажировместимость — 20 человек. Дальность полёта свыше 1,5 тысяч км, максимальная скорость до 260 км/час. На вооружении противокорабельные ракеты Sеa Skua.

Как сообщала Одесса News, такие военные вертолёты в январе 2024 года Украине передала Германия.

Британские вертолёты Sea King, способные охотиться на субмарины, прибыли в Украину ещё в январе 2023 года.

Инфографика: Укринформ

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