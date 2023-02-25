Начался второй год войны: наши защитники отбивают атаки врага на всех направлениях

Начались 367-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях, — сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 25 февраля.

Отмечается, что за прошедшие сутки наши защитники отбили около 70 атак противника на этих направлениях.

Российские оккупанты нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В очередной раз пострадали города, сёла и мирные люди в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населённых пунктов Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Враг активно ведёт воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам в этой области подверглись 16 населённых пунктов, в частности, Спорное, Весёлое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка.

В Авдеевском и Шахтёрском направлениях противник вёл также безуспешные наступательные действия.

От вражеского артиллерийского огня в прошедшие сутки страдали жители населённых пунктов на Запорожском и Херсонском направлениях.

По информации Генштаба, в течение вчерашнего боевого дня подразделения Сил обороны уничтожили 1 ударный вертолёт Ми-24 и 4 вражеских БПлА (1 типа «Орлан-10», 1 – «Зала» и 2 – «Ланцет-3»).

Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 2 удара — по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции.

Наши артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 3 склада боеприпасов.

Как сообщала Одесса News, министерство обороны США 24 февраля объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2 млрд.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, Оперативное командование «Юг» ВСУ/Facebook, Anadolu

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