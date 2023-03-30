В Одессе министр обороны Украины встретился со своим коллегой из Хорватии

В среду, 29 марта, в Одессе министр обороны Украины Алексей Резников встретился с министром обороны Хорватии Марио Баножичем.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Отмечается, что министры обсудили вопросы усиления ПВО, помощи в гуманитарном разминировании, укрепления военного сотрудничества.

«Хорватия имеет фантастический опыт разминирования, потому что это страна, которая занимается гуманитарным разминированием более 25 лет и продолжает этим заниматься, потому что это наследие той войны, которая случилась на их территории», — заявил Резников.

По словам Резникова, министры обсудили возможность подготовки украинских инструкторов ради проведения гуманитарного разминирования наших земель и в том числе – водной поверхности.

«Вместе с моим коллегой посещали разные места в Одессе, имеющие отношение к обороне. Также акцентировали внимание на зерновой инициативе, чтобы украинские зерно и подсолнечное масло отправлялись в страны Африки и Азии, особенно те, которые страдают от голода», – прокомментировал Алексей Резников.

Баножич в свою очередь отметил, что Хорватия старается оказывать разностороннюю поддержку Украине.

«Один из шагов политической поддержки — это решение, которое сейчас в процессе рассмотрения нашим правительством. И один из пунктов таких решений — это вертолёты Ми-8. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем завершить их передачу», — сказал он.

Резников подчеркнул, что Хорватия с первых дней полномасштабной войны является сознательным союзником Украины.

Алексей Резников поблагодарил народ, Парламент, Правительство и оборонное ведомство Хорватии за поддержку, помощь и дружеское плечо во время войны за нашу свободу. Он подчеркнул, что сейчас Украина имеет политическую, экономическую и военную поддержку от Хорватии. Он напомнил о первой помощи, прибывшей от дружественного хорватского народа 28 февраля 2022 года, через 4 дня после начала российской вооружённой агрессии. Именно тогда необходимые и важные вещи позволили нашим Силам обороны сдерживать врага, а затем вытеснить оккупантов из Киевщины, Черниговщины, Сумщины.

«Мы говорили с Министром обороны Хорватии о наших потребностях и приоритетах. Это касается, в первую очередь, противовоздушной обороны и различных средств – от серьёзных и мощных до ПЗРК – то есть ручных комплексов, как «Стрела» и «Игла», которые Хорватия снова может предоставить Украине», – отметил Алексей Резников.

Марио Баножич выразил восхищение украинскими защитниками и сказал, что хорватский народ всегда будет рядом с Украиной.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские захватчики не оставят надежд захватить Одессу, но им это не удастся.

Фото: Минобороны

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