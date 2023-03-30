Лицею в Одесской области вернули 80 га земли, отобранной в результате махинаций

Лиманскому НПК «Общеобразовательная школа I-III ступеней – ДУЗ» (Лиманский лицей) Лиманского сельсовета Одесской области через суд возвращён земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 80 га стоимостью более 15 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Выяснилось, что ранее Лиманскому лицею эти земли были переданы в постоянное пользование для опытных и учебных целей и ведение подсобного сельского хозяйства, однако в дальнейшем руководством учебного заведения были заключены два идентичных договора о совместной обработке земли с фермерским хозяйством и физическим лицом предпринимателем сроком на 4 и 7 лет соответственно. Согласно договора, земли были поделены на две части по 40 га.

«Согласно условиям заключённых договоров, лицей передал в пользование субъектам предпринимательской деятельности землю, за что они должны были оплатить частью выращенного урожая. Однако прокуратурой доказано в суде, что указанные договоры в действительности являются мнимыми сделками и содержат все признаки договора аренды земли и не предусматривают какой-либо совместной деятельности со стороны учебного заведения, кроме получения арендной платы», — говорится в сообщении.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что лицей не имел полномочий принимать решение о распоряжении землёй, которая находится в государственной собственности и находится только в пользовании учебно-воспитательного комплекса, а субъекты хозяйствования намеревались скрыть настоящее правоотношение и избежать предусмотренной законом процедуры для получения земли в аренду.

Как сообщала Одесса News, благодаря вмешательству прокуратуры Ананьевской территориальной громаде возвращено 78 га сельхозземель стоимостью более 12 млн грн, которые находились в аренде у частного фермерского хозяйства, существовавшего лишь на бумаге.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.