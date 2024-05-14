Разоблачена организованная группа, расхищавшая земли у Днестровского лимана

Правоохранителями разоблачены 4 участника организованной группы по факту мошеннического завладения земельными участками на побережье Днестровского лимана Одесской области, а также подделки документов.

О деталях мошеннической схемы сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, директор частного землеустроительного предприятия разработала преступную схему по завладению землями коммунальной собственности на побережье Днестровского лимана под видом их бесплатной приватизации.

В свой «бизнес-план» женщина привлекла мужа – заместителя председателя горсовета одного из городов областного значения Одесской области, должностного лица Мологовского сельсовета Белгород-Днестровского района и бывшего депутата этого совета.

«Схема заключалась в использовании заведомо недостоверных документов о якобы наличии на участке здания, дающего формальное право для его приватизации подконтрольным лицам, с последующей выдачей решения сельсовета о передаче земли в собственность», — говорится в сообщении.

Таким образом, подозреваемые завладели 7 земельными участками площадью более 1,5 га на побережье Днестровского лимана, из которых 2 участка организатор успела продать.

По ходатайству прокурора организаторше земельной схемы избрана мера пресечения в виде залога в размере 4,3 млн грн, а её мужу – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 4 млн гривен.

Продолжаются следственные действия по другим эпизодам противоправной деятельности организованной группы.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года по иску Одесской прокуратуры государству возвращён земельный участок лесохозяйственного назначения общей площадью около 240 га в Беляевском районе стоимостью 7 млрд гривен.

Фото: Одесская облпрокуратура

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