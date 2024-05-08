В Одесской области в госсобственность вернули земли лесного фонда на 7 млрд грн

По иску Одесской прокуратуры государству возвращён земельный участок лесохозяйственного назначения общей площадью около 240 га стоимостью 7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что этот участок был незаконно зарегистрирован как коммунальная собственность и изъят из лесного фонда. В суде прокуроры доказали противоправность действий Беляевского городского совета по распоряжению землями лесохозяйственного назначения и использования не по целевому назначению.

«Во исполнение решения Хозяйственного суда Одесской области, которым удовлетворён иск прокуратуры в интересах государства в лице Одесской областной государственной администрации к Беляевскому горсовету, земельный участок возвращён государству», — резюмирует пресс-служба прокуратуры.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года благодаря прокуратуре общине возвращено самое большое искусственное озеро в Украине — Сасык (Кундук) площадью 20 тыс. га, расположенного на территории Белгород-Днестровского и Измаильского районов.

Фото: Одесская облпрокуратура

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