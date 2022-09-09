В Одессе задержана группа мошенников, завладевшая госимуществом на 67 млн грн

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух участников организованной преступной группы по факту мошеннического завладения недвижимым имуществом с использованием поддельных документов на общую сумму более 67 млн ​​гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что двое злоумышленников вместе с лицом, объявленным в розыск, используя сфальсифицированные правоустанавливающие документы и привлекая подставных лиц, завладели рядом земельных участков и зданий в Одессе с целью дальнейшей их продажи.

«По такой схеме подельники завладели нежилыми помещениями площадью 1119,1 м кв по ул. Приморской государственного предприятия «Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей» стоимостью свыше 45 млн грн; помещением по ул. Палубной площадью 678,7 м кв стоимостью 850 тыс. грн и помещениями площадью 345,9 м кв по ул. Саксаганского, расположенные на земельном участке общей площадью 5640 м кв стоимостью около 21 млн гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при попытке продать последний объект недвижимости мошенники были разоблачены правоохранителями. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

Прокурорами в суд также направлен обвинительный акт в отношении госрегистратора, который, по мнению следствия, способствовал дельцам в переоформлении одного из вышеперечисленных объектов.

Так, в 2019 году регистратор на основании поддельного договора купли-продажи, якобы заключённого между госпредприятием и обществом, техпаспорта и акта приёмки-передачи зданий, незаконно изменил информацию, обрабатываемую в автоматизированной системе Госреестра прав на недвижимое имущество, и лишил права собственности ГП «Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей» на объекты недвижимого имущества по ул. Приморской.

В настоящее время всё имущество возвращено законным собственникам.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года благодаря своевременному вмешательству прокуратуры предотвращены безосновательные расходы 3,7 млн ​​грн из местного бюджета в Одесской области.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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