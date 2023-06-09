В Одессе 2,5 тысячи тонн арестованной железной руды РФ передано на реализацию

По ходатайству одесских прокуроров Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передано 2 500 тонн железной руды производства РФ.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, на эту руду, принадлежащую российской группе компаний АО «Холдинговая компания «Акционерное общество «Металлоинвест»», стоимостью 10 млн гривен, ещё в январе 2023 года был наложен арест.

По данным следствия, субъекты хозяйственной деятельности России ввезли на таможенную территорию Украины железную руду и планировали переправить морским транспортом в третьи страны с целью дальнейшей её продажи. Однако реализовать товар не удалось, спрятанное сырье правоохранители обнаружили на территории одной из железнодорожных станций Одесской железной дороги и изъяли в ходе обысков.

Отмечается, что средства от продажи окатышей железорудных будут использованы в интересах Украины.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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