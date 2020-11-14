Удастся ли России избежать ответственности за захват «Никополя», «Бердянска» и «Яны Капу»

Арбитраж ООН разделил на две стадии производства в деле Украины против РФ за захват трёх кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», а также 24 членов их экипажей, на юрисдикционную и по существу.

Арбитраж рассмотрит предварительные возражения относительно юрисдикции, представленные Российской Федерацией 22 августа 2020 года, на предыдущем этапе производства, — говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что Украина в апреле 2019 года начала международное арбитражное производство против Российской Федерации относительно незаконного захвата ею трех украинских военно-морских судов и их экипажей. В Международном трибунале по морскому праву Украина добилась оперативной выдачи знакового приказа о применении временных мер. Почти единогласно, 19 голосов к одному (против был только российский судья), суд приказал России немедленно освободить корабли и членов их экипажей.

22 мая 2020 года Украина подала на рассмотрение арбитражного трибунала свой Меморандум по этому делу, содержащий изложение фактов, обоснование юридической позиции доказательств и свидетельства.

Наконец, в МИДе Украины выразили убеждение, что Российской Федерации не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права, в частности абсолютного иммунитета военных кораблей, которое она совершила, задержав в Чёрном море и затем удерживая украинские военно-морские суда.

Как сказал в Гааге заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, «наш юридический фронт разворачивается в контексте многочисленных и разнообразных нарушений Россией международного права. На фоне агрессии, которая продолжается против нашего государства уже не первый год, происходят и другие посягательства на международный правопорядок со стороны РФ. Это материя юристов-международников, но очень важно понимать, что норм и правил в международном праве много, и Россия не обходит возможности их нарушить — от прав человека до морского права. По данному делу речь идет о пренебрежении Россией фундаментального правила иммунитета военных кораблей. Этот вопрос регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, на которой и основывается юрисдикция арбитража», — сказал он.



«Мы настроены и в дальнейшем устойчиво противостоять подобным попыткам уйти от ответственности. Во время первого процедурного слушания мы обращали внимание трибунала на то, что это дело важное — но несложное. Россия нарушила наш суверенитет, задержав военные корабли, нивелируя их иммунитет, арестовав членов экипажа и открыв уголовные дела против них. Все эти действия запрещены Конвенцией по морскому праву. И за эти действия должна наступить ответственность», — подчеркнул Енин.

Как сообщала Одесса News, 7 сентября 2019 года между РФ и Украиной состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц в формате «35 на 35». В Украину вернулись 35 человек, в том числе 11 незаконно осуждённых украинцев и 24 моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Фото: Укринформ