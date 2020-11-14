Поможет ли ремдесивир заболевшим в Украине коронавирусом

За истекшие сутки в Украине зафиксировали 12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, из которых 1 525 человек уложены в больницы, которые днями начали получать лекарственное средство «Ремдесивир» для лечения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.

«Началось распределение «Ремдесивира» в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира «, — сказал Степанов. Как сообщала Одесса News, в конце октября Минздрав дал разрешение на закупку ремдесивира государственным предприятием «Медицинские закупки Украины» для лечения коронавирусной болезни. В Украину поступила первая партия — около 14 тысяч флаконов. «Ремдесивир» включён в национальный протокол лечения COVID-19, и при лечении тяжёлых состояний течения болезни он показывает хорошие результаты, — сообщал Минздрав. Однако, в Европейском обществе интенсивной терапии (ESICM) не рекомендуют использовать препарат «Ремдесивир» для лечения пациентов с тяжёлой формой COVID-19, о чём заявил глава ESICM Джозеф Кеседжиоглу в интервью Reuters, сообщает Укринформ.