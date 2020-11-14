Поможет ли ремдесивир заболевшим в Украине коронавирусом

За истекшие сутки в Украине зафиксировали 12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, из которых 1 525 человек уложены в больницы, которые днями начали получать лекарственное средство «Ремдесивир» для лечения COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.
«Началось распределение «Ремдесивира» в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира «, — сказал Степанов.
Как сообщала Одесса News, в конце октября Минздрав дал разрешение на закупку ремдесивира государственным предприятием «Медицинские закупки Украины» для лечения коронавирусной болезни. В Украину поступила первая партия — около 14 тысяч флаконов. «Ремдесивир» включён в национальный протокол лечения COVID-19, и при лечении тяжёлых состояний течения болезни он показывает хорошие результаты, — сообщал Минздрав.
Однако, в Европейском обществе интенсивной терапии (ESICM) не рекомендуют использовать препарат «Ремдесивир» для лечения пациентов с тяжёлой формой COVID-19, о чём заявил глава ESICM Джозеф Кеседжиоглу в интервью Reuters, сообщает Укринформ.
Более того, последнее исследование эффективности препарата Всемирной организацией здравоохранения показало, что он даёт слабый или нулевой эффект. Теперь препарат классифицируется как такой, который не следует регулярно использовать.
По словам Кеседжиоглу, поэтому на данный момент «Ремдесивир» не следует применять как обычное лечение тяжёлобольных COVID-19, которые находятся в реанимации.
В то же время американская компания Gilead, которая является разработчиком препарата, заявила, что уверена в пользе препарата. «Мы уверены, что врачи на передовой признают клиническую пользу Veklury (другое газвание ремдесивира, — ред.), основываясь на надёжных доказательствах», — говорится в её заявлении.
ESICM представляет тысячи анестезиологов, пульмонологов, медсестёр и других специалистов по неотложной помощи более чем в 120 странах.
Тем временем, в Украине за сутки заболели 474 ребёнка и 496 медработников. Умер 191 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г.Киев — 49 699 случаев;
- Винницкая область — 13 627 случаев;
- Волынская область — 18 433 случая;
- Днепропетровская область — 20 535 случаев;
- Донецкая область — 16 632 случая;
- Житомирская область — 21 597 случаев;
- Закарпатская область — 19 214 случаев;
- Запорожская область — 17 616 случаев;
- Ивано-Франковская область — 27 417 случаев;
- Киевская область — 23 801 случай;
- Кировоградская область — 3 572 случая;
- Луганская область — 5 080 случаев;
- Львовская область — 36 561 случай;
- Николаевская область — 11 944 случая;
- Одесская область — 32 090 случаев;
- Полтавская область — 14 800 случаев;
- Ровенская область — 24 579 случаев;
- Сумская область — 17 437 случаев;
- Тернопольская область — 23 330 случаев;
- Харьковская область — 46 886 случаев;
- Херсонская область — 6 752 случая;
- Хмельницкая область — 22 450 случаев;
- Черкасская область — 12 315 случаев;
- Черновицкая область — 27 511 случаев;
- Черниговская область — 11 298 случаев.