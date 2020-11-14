Умер Армен Джигарханян

Советский и российский актёр Армен Джигарханян скончался 14 ноября утром.

Об этом сообщил «Интерфакс».

Джигарханяну было 85 лет. Он снимался в кино с 1960-х. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Здравствуй, это я!», «Неуловимые мстители», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя».



В 2018 году актёр перенёс инфаркт и впал в кому. Впоследствии он несколько раз попадал в больницу в тяжёлом состоянии.



Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года умер всемирно известный шотландский актёр Шон Коннери.