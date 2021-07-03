Олег Панюта и Янина Соколова вновь будут ведущими Одесского кинофестиваля

Ведущими церемоний открытия (14 августа) и закрытия (21 августа) 12-го Одесского международного кинофестиваля станут Янина Соколова и Олег Панюта, которые уже несколько лет подряд проводят торжества в рамках фестиваля и успели стать его символами.

Об этом сообщается на сайте ОМКФ.

Янина Соколова — украинская журналистка, общественный деятель, блогер. Автор и ведущая программы «Рандеву» на 5 канале, а также проектов на YouTube: «Вечер с Яниной Соколовой» и «Стыдно!».

«ОМКФ — это символ и фиксатор успехов украинского кино. И больше всего окно в мир западного. В этом году фокус фестиваля на национальном конкурсе. И я в очередной раз рада приобщиться к этому празднику кино. Потому что ОМКФ — это уже не просто фестиваль, а ежегодная обязательная традиция», — отметила Янина Соколова.

Вместе с Яниной Соколовой вести церемонии Открытия и Закрытия будет известный украинский журналист Олег Панюта, имеющий более чем 30-летний опыт в медиаотрасли. Он ведущий информационно-аналитического еженедельника «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на телеканале «Украина».

«ОМКФ — это уже традиция. Событие, к которому готовятся, участием в нём гордятся, наградой щеголяют. И я счастлив, что снова буду иметь честь быть причастным к продолжению этой традиции. Очень надеюсь, что праздник кино в этом году будет не менее впечатляющим и увлекательным!» — добавил Олег Панюта.

Как сообщала Одесса News, церемония открытия 12-го Одесского международного кинофестиваля состоится 14 августа в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. А церемония закрытия фестиваля впервые в его истории пройдёт под открытым небом на Потёмкинской лестнице, чтобы 21 августа все желающие смогли стать свидетелями побед украинского кино.

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