В Нью-Йорке умер легендарный футболист и тренер «Черноморца»

В Нью-Йорке (США) на 98 году жизни скончался украинский и советский футболист, заслуженный тренер УССР Матвей Леонтьевич Черкасский.

Об этом сообщает Одесская областная футбольная ассоциация.

Отмечается, что Черкасский 14 лет работал помощником старшего тренера «Черноморца». Долгое время был завучем СДЮСШОР «Черноморец».

«Сотни воспитанников Матвея Леонтьевича играли и продолжают играть в профессиональных футбольных клубах. В 90-е Матвей Черкасский переехал жить в Америку, где продолжал прославлять имя «Черноморца», работая в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Черкасский родился 19 декабря 1923 года. Прошёл Великую Отечественную войну. Практически вся его жизнь была связана с футболом. Вернувшись с фронта, несмотря на тяжёлое ранение ноги, продолжил выступления за футбольные команды родной Одессы, проведя за «моряков» более 150 официальных матчей (около 30 забитых мячей).

В конце 50-х годов Черкасский перешёл на тренерскую работу. Он входил в тренерские штабы «Авангарда» (Жёлтые Воды), «Локомотива» (Винница), «Днепра» (Днепропетровск), возглавлял одесский СКА и херсонский «Локомотив».

В сентябре 2014 года в честь Матвея Черкасского открыли звезду на Аллее славы «Черноморца».

Одесса News выражает соболезнования родным и близким покойного Матвея Черкасского.

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