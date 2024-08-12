Одесская фехтовальщица Елена Кравацкая вернулась с Олимпиады, кто её встречал

Спортсменка пограничного ведомства, одесситка Елена Кравацкая после триумфального выступления в командном первенстве на Олимпиаде-2024 в Париже вернулась в Украину через пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное».

Первыми, кто её встретил на родной земле, были пограничники, поздравившие её с олимпийским золотом и поблагодарившие за победу, — сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в память стражам границы фехтовальщица подписала жёлто-голубой флаг и флаг пограничного ведомства.

Одесса News информировала, что команда украинских саблисток в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой выиграла «золото» Олимпийских игр в Париже. В финальном поединке украинки победили спортсменок из Южной Кореи.

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