Теннисистка из Одессы Екатерина Байндль прошла в полуфинал на турнире в Чили

Теннисистка из Одессы Екатерина Байндль (Козлова) выиграла третий матч подряд на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Challenger — LP Open by IND — в чилийском городе Колина с призовым фондом $115 тыс.

Об этом сообщает издание «Большой теннис Украины».

Отмечается, что в четвертьфинале соревнований Байндль (№138 рейтинга WTA) одержала волевую победу над посеянной под 7-м номером Викторией Хименес Касинцевой из Андорры (№129) — 6:7 (7:9), 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте почти 2,5 часа.

Соперницей Байндль в полуфинале будет Данка Ковинич из Черногории (№79). «В сентябре этого года Байндль и Ковинич уже обменялись победами в личных встречах — черногорка выиграла встречу на турнире в Бари, а украинка взяла реванш неделей позже в Бухаресте (оба турнира категории WTA 125). Общий счёт их противостояния — 3:2 в пользу Еатерины», — говорится в сообщении БТУ.

Финал турнира в Чили состоится 13 ноября.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года Екатерина Байндль остановилась в шаге от финала турнира в Испании.

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