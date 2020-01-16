Одесские теннисистки Ястремская и Козлова по-разному играют в Австралии

Одесские теннисистки Даяна Ястремская и Екатерина Козлова выступают в теннисных турнирах в австралийских городах Аделаиде и Хобарте.

15 января Даяна Ястремская, выиграв в Аделаиде у хорватки Донне Векич, пробилась в 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier с призовым фондом $782,9 тыс, а Екатерина Козлова уступила на турнире WTA International в Хобарте китаянке Чжан Шуай.

Об этих спортивных событиях рассказал XSPORT.



За выход в финал турнира Ястремская сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси (№12 WTA), которая одержала волевую победу над румынкой Симоной Халеп (№4 WTA) — 6:4, 6:2, а Козлова покинет теннис с зачехлённой ракеткой.

В комментарии пресс-службе WTA Даяна поделилась своими впечатлениями от победы в матче с хорваткой.

«Сегодня у меня была очень хорошая подача, я контролировала каждый мяч и была сфокусирована на каждом ударе. Это здорово выйти в полуфинал на старте сезона. Сейчас я не показываю свой самый лучший теннис, но всё равно это приятно, потому что сейчас я старалась делать то, над чем работала в межсезонье. Пока я просто набираю форму. Я на самом деле горжусь собой, что я могла быть сконцентрированной на 100% на каждой тренировке, которую я проводила в межсезонье, потому что это было непросто… когда ты на самом деле уже устал и физически, и психологически, но всё равно продолжаешь работать на каждой тренировке. На турнирах та же история. Когда ты уже очень сильно устал, тебе всё равно нужно выложиться ещё немного. На каждой тренировке от начала и до конца я могла удерживать тот же уровень, это была моя цель. По поводу полуфинального матча, то мне без разницы, с кем играть. С Ариной в прошлом году мы уже встречались. У нас похожий стиль игры…, я постараюсь оставаться сфокусированной».

Как сообщала Одесса News, ранее Козлова покинула турнир в Хобарте в парном разряде.