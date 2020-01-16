Приоритет главы Одесской ОГА откроют в этом году

Первый заместитель руководителя Одесской областной государственной администрации Вячеслав Овечкин пообещал, что строительство моста через Сухой лиман, который является приоритетом руководителя Одесской ОГА Максима Куцого, должны завершить в 2020 году.

Об этом заявил Овечкин на встрече с мэром Черноморска Валерием Хмельнюком.

Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, встреча проходила при участии руководства Службы автомобильных дорог в Одесской области, депутатов областного совета и проектировщиков.

«Строительство моста через Сухой лиман является приоритетом руководителя Одесской ОГА Максима Куцого. Сейчас мы прорабатываем план финансирования. Здесь необходимо участие Укравтодора, Службы местных дорог, городского совета, обладминистрации и бизнеса. Мы готовы выступить локомотивом переговоров и помочь сторонам прийти к согласию во всех вопросах», — подчеркнул Вячеслав Овечкин.



Напомним, строительство моста через Сухой лиман началось в 2016 году. Сейчас на работы потрачено 129 000 000 гривен. Основными источниками финансирования сейчас являются средства Администрации морских портов Украины, одесского областного бюджета и Черноморского городского совета.

Как сообщала Одесса News в сентябре 2017 года, облгосадминистрация и АМПУ поставили задачу сдать мост в эксплуатацию летом 2018 года.

Фото: ООГА