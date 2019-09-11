Одесситы перекрыли проспект Глушко и требуют Труханова

11 сентября в Одессе местные жители перекрыли проспект Академика Глушко в районе дома №15 в знак протеста против возведения многоэтажного жилкомплекса на месте бывшего детского садика.

Как передаёт наш корреспондент, в акции участвует около 200 человек.

Протестная акция началась с приезда рабочих, которые начали пилить деревья на стройплощадке Академика Глушко, 17/3. Всего, по утверждению очевидцев, спилено более двадцати деревьев.

Соседи, живущие неподалёку от стройки, давно уже протестуют против неё, требуя восстановления детского сада. Люди говорят, что мэрия и застройщик грубо нарушают закон: «Землю отдали под обслуживание административных зданий и благоустройство прилегающей территории, однако ГАСК выдал разрешение на строительство многоэтажного четырёхсекционного жилого дома приблизительно на 600 квартир».

Другой протестующий сказал нашему корреспонденту: «Сегодня увидев этот беспредел, соседи начали стихийно созывать жителей перекрывать улицу и обратить тем самым внимание местных властей».

Ещё одна участница акции сказала, что, мол, в соседнем детсадике итак более 300 детей в очереди, а «они вместо того, чтобы строить новые, хотят влепить очередные высотки».

Жители требуют прекратить строительство и приезда мэра Одессы.

Кстати. Работы ведёт ЧП «Мода», которое выкупило здание садика, а в 2017-м году получило в аренду на 49 лет земельный участок под ним. В прошлом году ГАСК дал разрешение на строительство здесь 16-24-этажного четырёхсекционного жилого дома с торгово-офисными помещениями. Этой весной детсад окончательно снесли.

Владелец ЧП «Мода» — Александр Ойберман, давний бизнес-партнёр известного одесского предпринимателя Вадима Альперина, фигуранта ряда уголовных производств по контрабанде и попытке подкупа сотрудника НАБУ.

Проектировщик нового ЖК — фирма «ВеСТТ» Василия Митриева, которая уже сооружает несколько объектов Альперина, в частности, ЖК «Седьмое небо» в Овидиопольском районе Одесской области.

Фото: Одесса News