В отелях Одессы теперь знают, кто крал телевизоры из их номеров

В Одессе арестован 20-летний рецидивист по подозрению в кражах из гостиничных номеров.

Об этом сообщает Киевский отдел полиции Одессы.

Отмечается, что «специализировался» злоумышленник на телевизорах. Так, в одном из гостиничных номеров он похитил два телевизора стоимостью около 9 тысяч гривен. В чемодане человек вынес их на балкон, а сам вышел из гостиницы. Уже с улицы он перелез через балконные перила, забрал чемодан с техникой и убежал.

«Аналогичным способом преступник завладел телевизором стоимостью почти 5000 гривен в другом отеле города», — говорится в полицейской сводке.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление местный житель. Чтобы избежать наказания, подозреваемый начал скрываться от органов досудебного расследования, в связи с чем был объявлен в розыск.

Принятыми полицией мерами фигурант был задержан. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«По указанным фактам проводится расследование по ч. 2, 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, — рассказывает заместитель начальника Киевского ОП Николай Древов. — Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до шести лет».

Как сообщала Одесса News, в августе 2019 года работники Киевского отдела полиции Одессы поймали в Одессе жителя Черноморска на кражах из автомобилей.