Лжеминёра Одесского морпорта в течение 2-х часов вычислили и задержали

Анонимное сообщение об угрозе взрыва в Одесском морском торговом порту поступило 28 февраля в полицию в 10:55.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области.

На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС.

Якобы заминированный объект был тщательно проверен, никаких взрывных устройств не обнаружено. Работу порта было возобновлено.

Злоумышленника, который предоставил ложное сообщение об угрозе взрыва в порту, установили. Это житель Подольска, 1968 года рождения. У мужчины изъяли мобильный телефон, с которого он сообщил ложную информацию. Результаты медицинского осмотра показали, что гражданин действовал в нетрезвом состоянии.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, фигуранту грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Как сообщала Одесса News, одесской полиции пока не удалось выйти на след лжеминёра, сообщившего в январе и феврале 2021 года о «заминировании» детских дошкольных учреждений.

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